نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: وعدنا جماهير الأهلي بالتتويج بلقب إفريقيا.. وهدف شيكابالا "رائع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن لاعبو الفريق الأحمر وعدوا جمهورهم بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا في النسخة التي توج بها مؤخرًا.

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر :"وعدنا الجماهير في مباراة صن دوانز في إياب الدور ربع النهائي في العام الماضي بأننا سنتوج باللقب في النسخة المقبلة وهو ما تحقق".

وتابع :"الجمهور له عامل كبير في تشجيع الفريق ومساعدة اللاعبين على بذل أقصى جهد في الملعب".

وأشار :"مباراة الزمالك كان لها ظروف خاصة وكنا في معسكر مغلق قبل المباراة بأسبوع، وكنا نتحدث مع بعضنا البعض بأنه لا يمكن أن نخسر مرة أخرى لثالث مباراة نهائية".

وتابع :"كنا نتحدث أيضا بأننا وعدنا الجماهير بالفوز باللقب خاصة وأننا غائبون عن اللقب منذ 7 سنوات، كما أننا وعدنا مؤمن زكريا، فضلا عن أنه لا يمكن أن نخسر مرة ثالثة أمام الزمالك".

وأشار :"عدم ظهور الأهلي بالمستوى المنتظر منا في مباراة الزمالك كان بسبب خوفنا على ضياع البطولة بعدما وصلنا للمباراة النهائية، كما أنه من الصعب أن نواجه الزمالك مرة أخرى في نهائي إفريقيا".

وأوضح :"هدف شيكابالا رائع للغاية والكرة ذهبت في مكان صعب جدًا ولا يمكن للحارس أن يتصدى لها".

وأردف :"لا يمكن أن يلعب الحارس مع اللاعبين أصحاب المهارات بالتوقع لأنهم يمتلكون مهارات كبيرة وبالتالي فمن الصعب التوقع لطريقة لعبهم".