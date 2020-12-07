نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يضم الغاني ماكسويل باكوه باو لاعب أشانتي كوتوكو في صفقة انتقال حر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع الغاني ماكسويل باكوه باو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

ويبلغ ماكسويل من العمر 25 عاما، حيث أنه من مواليد الثامن من أكتوبر عام 1995، ويجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم.

ووقع ماكسويل على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أشانتي كوتوكو الغاني.