نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سحق ليفربول ضيفه وولفرهامبتون واندررز برباعية مقابل لا شئ، ضمن أحداث الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب أنفيلد رود.

افتتح محمد صلاح سجل الأهداف للريدز، وتلاه جورجينو فينالدوم ثم جويل ماتيب، وأنهى نيلسون سيميدو مهرجان الأهداف ضد مرماه.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده للنقطة 24، وشارك توتنهام في الصدارة، بعد فوز الأخير على غريمه آرسنال بهدفين دون رد.

وسيواجه ليفربول في المواجهة المقبلة، نظيره ميتلاند الدانماركي بملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الأربعاء 9 ديسمبر، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.