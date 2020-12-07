نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور: أشكر الجماهير على دعمهم لي.. وهذه الفترة منحة إلهية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الذي تم إيقافه بقرار من وزارة الشباب والرياضة وتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، أنه يتعرض لحرب ممنهجة.

وأشار مرتضي منصور، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن ما يتعرض له خلال الفترة الأخيرة، هو محنة كبيرة، موضحا أنه في الوقت ذاته يعتبرها منحه من الله سبحانه وتعالى، حيث كشفت له كم المنافقين والكاذبين الذين كانوا حوله.

وتوجه منصور بالشكر إلى جماهير نادي الزمالك والجماهير المصرية والعربية ولجميع الذين ينتمون للقلعة البيضاء في جميع أنحاء العالم على وقوفهم معه واتصالاتهم ورسالتهم الداعمة له.

وأوضح أنه لم يتوقع هذا الكم من الحب والارتباط بينه وبين جمهور الزمالك، مؤكدا أنه كان يتلقى رسائل بشكل يومي من أمريكا وكندا ومن كل دول أوروبا ومن الخليج لدعمه ومساندته، لذلك فهو يعتبر ما يحدث معه الآن هو منحة إلهية وليس محنة.