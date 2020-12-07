12 صفقة.. تعرف على كافة صفقات نادي سموحة والقيمة المالية للاعبين بقيادة فرج عامر

برئاسة المهندس محمد فرج عامر في إتمام العديد من الصفقات استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول .

وفيما يلي نرصد لكم كافة الصفقات التي تعاقد معاها نادي سموحة والقيمة المالية للاعبين خلال الفترة الإنتقالات الحالية عقب إغلاق القيد الصيفي:- 1- اطهر الطاهر.. انتقال حر 2 - محمود البدرى .. انتقال حر 3 - عبد الكبير وادى.. انتقال حر 4 - على غزال.. انتقال حر 5 -محمد محسن ليله.. انتقال حر 6- رفيق كابوزز.. إعاره 1500000 7 - محمد اشرف.. 1000000 انتقال نهائى 8- محمد شوقى.. انتقال نهائي 250000 9 -احمد رفاعى.. 800000 انتقال نهائى 10- محمد عبد المنعم.. إعاره 1000000 11- احمد عبد القادر.. 500000 12 - عمر ميرا .. انتقال حر وبلغت القيمة المالية لكافة صفقات نادي سموحة هذا الموسم التي بلغت 12 لاعبا ، 5050000 " خمسه ملايين و وخمسون الف جنيه"،

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