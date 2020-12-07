نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز ميلان صداراه لجدول ترتيب الكالتشيو، بفوزه على مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت بملعب لويجي فيراريس.

سجل هدفي ميلان، فرانك كيسي من ركلة جزاء، وسامو كاستييخو، قبل أن يقلص ألبين إيكدال الفارق لأصحاب الأرض.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده للنقطة 26 في الصدارة، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عن النقطة الحادية عشرة في المركز الثاني عشر.

وفي لقاءات أخرى، سحق نابولي مضيفه كوروتوني برباعية دون رد، وتعادل بارما وضيفه بينيفنتو سلبياً، وهي نفس نتيجة لقاء روما وساسولو.

وتعادل هيلاس فيرونا وكالياري بهدف لكل فريق، بينما تأجلت مباراة أودينيزي وأتالانتا، ليصبح ترتيب الكالتشيو حتى الآن على النحو التالي.

1- ميلان 26 نقطة.

2- إنتر ميلان 21 نقطة.

3- نابولي 20 نقطة.

4- يوفنتوس 20 نقطة.

5- ساسولو 19 نقطة.

6- روما 18 نقطة.

7- لاتسيو 17 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 16 نقطة.

9- أتالانتا 14 نقطة.

10- بولونيا 12 نقطة.

11- كالياري 12 نقطة.

12- سامبدوريا 11 نقطة.

13- بينيفينتو 11 نقطة.

14- أودينيزي 10 نقاط.

15- سبازيا 10 نقاط.

16- بارما 10 نقاط.

17- فيورنتينا 8 نقاط.

18- تورينو 6 نقاط.

19- جنوى 5 نقاط.

20- كوروتوني نقطتين.