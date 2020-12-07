نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يمنع نجم توتنهام من الاقتراب من رقمه المميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساهم الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة فريقه ليفربول، لتحطيم وولفرهامبتون برباعية نظيفة، مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمره مسابقة البريميرليج.

وتمكن صلاح من إحراز هدفًا في الشوط الأول، وصنع آخر سجله الكاميروني جويل ماتيب في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" الإنجليزية:" فإن إحصاءات هذا اللقاء تحمل الرقم 17 التي ينجح فيها صلاح في التسجيل والصناعة خلال المباراة نفسها، في البريميرليج منذ انطلاق مسيرته مع ليفربول في موسم 2017/2018".

وأضافت:" تقدم صلاح على أقرب منافس قام بهذا الرقم بفارق 5 مباريات، حيث يأتي الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام، برصيد 12 مباراة".

جدير بالذكر أن كما حال صلاح، ساهم سون مساء الأحد، في هدفي توتنهام أمام آرسنال بهدفين نظيفين، حيث سجل الأول وصنع الآخر لزميله هاري كين