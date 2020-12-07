عم حارث: مش هسيب الأهلي حتى لو جالي 40 مليون جنيه

أكد عم حارث عامل غرفة ملابس النادى الأهلى، أنه لا يمكن أن يرحل من الأهلي حتى لو حصل على عرض بـ40 مليون جنيه.

وقال عم حارث خلال حديثه لـ"أون تايم سبوترتس 2" :"عمرى ما هسيب الأهلى"، وقال عم حارث فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر شاشة قناة اون سبورت 2: "حب الأهلى لا يقدر بأى ثمن".

وكشف أنه بدأ مشوار العمل فى الأهلى و هو فى عمر 12 عامًا وكان راتبه 3 جنيهات إلا عشرة صاغ حتى وصل راتبه إلى 4750 جنيها.

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بـ " عم حارث" عامل غرفة ملابس النادي الأهلي، بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.