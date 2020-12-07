نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري: ناقشنا مع حسام حسن ضم أمير عادل ولكن ضيق الوقت حال دون ضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقف النادي السكندري من التعاقد مع أمير عادل لاعب منتخبنا الوطني الذي احترف في الدوري الدانمركي في الوقت السابق.

وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنت في النادي منذ قليل وأمير عادل اتعرض علينا الساعة 10 مساء والوقت ضيق للغاية".

وتابع: " ناقشنا مع حسام حسن ضم أمير عادل ولكن ضيق الوقت حال دون ضمه".