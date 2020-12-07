بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة أخر.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 11
1- دومينيك كالفيرت لوين يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 أهداف
2- هيونج مين سون يتصدر .. 10 أهداف
3- جيمي فاردي.. 9 أهداف
4- محمد صلاح.. 9 أهداف
5- باتريك بامفورد .. 8 أهداف
6- هاري كين .. 8 أهداف
7- كالوم ويلسون .. 7 أهداف
8- برونو فيرنانديز .. 7 أهداف
9- ويلفريد زاها.. 7 نقطة
10- أولي واتكنس.. 6 أهداف
11- داني إينجز .. 5 أهداف
12- ديوجو جوتا .. 5 أهداف
وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة أيضًا من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول .
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فينالدوم بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية ال90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد الثلاث نقاط .
استطاع المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول من إضافة الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي تجمع بينه وبين ولفرهامبتون حاليًا على ملعب الأنفيلد وذلك عن طريق ضربة رأسية من صناعة النجم المصري محمد صلاح.
نجح فريق ليفربول في إضافة الهدف الرابع في المباراة التي تقام على ملعب الأنفيلد أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي وذلك عن طريق النيران الصديقة حيث قام أرنولد الظهير الأيمن بإرسال عرضية ليضعها مدافع ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 4-0 حتى الآن.
ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلفًا لفريق توتنهام بفارق الأهداف و الذي فاز بهدفين أيضًا على حساب أرسنال اليوم عن طريق كين وسون.
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