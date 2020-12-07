نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادي غرناطة على أرضه أمام نظيره هويسكا بنتيجة 3 / 3 بينما حقق نادي ريال بيتيس فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره نادي أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتعادل نادي فياريال على أرضه أمام نظيره نادي إلتشي سلبيا بنتيجة 0 / 0.

واختتمت الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالتعادل السلبي بين نادي ديبورتيفو ألافيس أمام نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

أتلتيكو مدريد – 26 نقطة

ريال سوسيداد – 25 نقطة

فياريال – 21 نقطة

ريال مدريد – 20 نقطة

قادش – 18 نقطة

إشبيلية – 16 نقطة

غرناطة – 15 نقطة

ريال بيتيس – 15نقطة

برشلونة – 14 نقطة

إلتشي – 14 نقطة

دبيورتيفو ألافيس – 14 نقطة

أتلتيك بيلباو – 13 نقطة

خيتافي – 13 نقطة

فالنسيا – 12 نقطة

ليفانتي – 11 نقاط

أوساسونا – 11 نقطة

إيبار – 10 نقاط

بلد الوليد – 10 نقاط

سيلتا فيجو – 8 نقاط

هويسكا – 8 نقاط