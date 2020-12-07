نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادي غرناطة على أرضه أمام نظيره هويسكا بنتيجة 3 / 3 بينما حقق نادي ريال بيتيس فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره نادي أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وتعادل نادي فياريال على أرضه أمام نظيره نادي إلتشي سلبيا بنتيجة 0 / 0.
واختتمت الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالتعادل السلبي بين نادي ديبورتيفو ألافيس أمام نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس.
وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:
أتلتيكو مدريد – 26 نقطة
ريال سوسيداد – 25 نقطة
فياريال – 21 نقطة
ريال مدريد – 20 نقطة
قادش – 18 نقطة
إشبيلية – 16 نقطة
غرناطة – 15 نقطة
ريال بيتيس – 15نقطة
برشلونة – 14 نقطة
إلتشي – 14 نقطة
دبيورتيفو ألافيس – 14 نقطة
أتلتيك بيلباو – 13 نقطة
خيتافي – 13 نقطة
فالنسيا – 12 نقطة
ليفانتي – 11 نقاط
أوساسونا – 11 نقطة
إيبار – 10 نقاط
بلد الوليد – 10 نقاط
سيلتا فيجو – 8 نقاط
هويسكا – 8 نقاط