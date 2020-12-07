محمد عبدالعاطي يحمل الزمالك مسئولية تعثر صفقته

قال محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة، أن إدارة فريقه لم تقف عائقا لرحيله إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "دوت الخليج": "أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ،هو من قاد المفاوضات وفتح الخطوط من جديد معي، وأيمن يونس تحدث مع إدارة وادي دجلة لضمي خلال الساعات الماضية ووادي دجلة رحب ببيعي للزمالك ووفقا لما يتوافق مع ظروف القلعة البيضاء.

وأكمل: "أيمن يونس لم يرد على وادي دجلة من جديد بعد سماع شروطهم لبيعي".

وتابع: " وتوقفت المفاوضات بشكل مفاجئ، الزمالك طلب التعاقد معي 3 مرات لكن في هذه المرة وادي دجلة كان أكثر جدية لبيعي، ولم يبالغ في طلباته، وكان موافقا على تقسيط المبلغ نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك حاليا”.