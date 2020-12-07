مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين، 7 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإسباني والألماني.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري، مواعيد اليوم الاثنين، 7 ديسمبر 2020، على النحو الآتي: