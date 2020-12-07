ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

1- توتنهام 24 نقطة

2- ليفربول 24 نقطة

3- تشيلسي 22 نقطة

4- ليستر سيتي 21 نقطة

5- مانشستر يونايتد 19 نقطة

6- مانشستر سيتي 18 نقطة

7- وست هام 17 نقطة

8- ساوثهامبتون 17 نقطة

9- إيفرتون 17 نقطة

10- ولفرهامبتون 17 نقطة

11- كريستال بالاس 16 نقطة

12- أستون فيلا 15 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 14 نقطة

14- ليدز يونايتد 14 نقطة

15- أرسنال 13 نقطة

16- برايتون البيون 10 نقاط

17- فولهام 7 نقاط

18- وست برومتش ألبيون 6 نقاط

19- بيرنلي 6 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 1 نقطة

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فينالدوم بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية ال90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد الثلاث نقاط .

استطاع المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول إضافة الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي تجمع بينه وبين ولفرهامبتون حاليًا على ملعب الأنفيلد وذلك عن طريق ضربة رأسية من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

نجح فريق ليفربول في إضافة الهدف الرابع في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، عن طريق النيران الصديقة حين قام أرنولد الظهير الأيمن بإرسال عرضية ليضعها مدافع ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 4-0.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلفًا لفريق توتنهام بفارق الأهداف الذي فاز بهدفين على حساب آرسنال عن طريق كين وسون.