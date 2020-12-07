نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يوضح الفارق بين موسيماني وفايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي بقدرات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مؤكدًا أنه نجح في التعامل مع اللاعبين وتأقلم على الأجواء في مصر.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية: "موسيماني جميع اللاعبين تحبه سواء من يشارك أساسيا أو على دكة البدلاء، وذلك نظرا للطريقة التي يتعامل بها معنا.. موسيماني يتعامل نفسيا بشكل متميز مع اللاعبين، وذلك جعلنا نقترب من بعض، ونجلس قبل كل مباراة نتحدث، ولم يكن ذلك موجودا في السابق" وذلك في إشارة إلى عهد رينيه فايلر.

وعن فترة إصابته بفيروس كورونا، قال: "كانت فترة صعبة وكنت أخشى على أسرتي، كما كنت أقوم بإجراء أكثر من مسحة يوميا حتى أنضم للفريق".

وأتم كهربا: "رغبتي في العودة كانت للتواجد في الفريق حتى ولم أشارك، ولكن أتواجد حتى ولو بشكل نفسي لتحفيز اللاعبين".