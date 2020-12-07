العشري: سعيد بأداء اللاعبين رغم الهزيمة.. ومروان محسن كان الأخطر على مرمى طلائع الجيش

وأضاف طارق العشري في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه كان يأمل في التتويج بلقب كأس مصر عقب تقديم أداء جيد من لاعبي الفريق خلال مواجهة النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما باستاد برج العرب.

وتابع: "إهدار ركلة الجزاء من قبل محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي أعادت الأمل وحسين السيد هو من طالب بتسديد ركلة الجزاء الحاسمة ولكن لم يحالفه الحظ".

ووجه طارق العشري التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي للتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه ".