أخبار الرياضة.. الزمالك طلب التعاقد مع أحمد الشيخ واللاعب رفض.. كهربا يكشف سبب بكائه بعد الفوز بكأس مصر

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة عن الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي :

كهربا يكشف سبب بكائه بعد فوز الأهلي بـ كأس مصر

- كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى، سبب بكائه بعد التتويج مع الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

- كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مفاجأة من العيار الثقيل داخل نادي الزمالك، واعتذار أحد أعضاء اللجنة الثلاثية، واستقالة عبد الحليم علي.

- كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق.