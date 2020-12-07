نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة عن الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي :
- كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى، سبب بكائه بعد التتويج مع الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.
- كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مفاجأة من العيار الثقيل داخل نادي الزمالك، واعتذار أحد أعضاء اللجنة الثلاثية، واستقالة عبد الحليم علي.
- كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. الزمالك طلب التعاقد مع أحمد الشيخ واللاعب رفض.. كهربا يكشف سبب بكائه بعد الفوز بكأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.