نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنترناسيونال يتعادل مع مينيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هز بيجلو مهاجم إنترناسيونال الشاب، الشباك قبل دقيقتين على النهاية، ليقود فريقه إلى التعادل 2-2 مع مضيفه أتلتيكو مينيرو، في الدوري البرازيلي، ليفشل أصحاب الأرض في الضغط على ساو باولو المتصدر.

وبهذه النتيجة يتأخر أتلتيكو بأربع نقاط عن ساو باولو في المركز الثاني، بينما تراجع إنترناسيونال، الذي تصدر الترتيب قبل شهر، إلى المركز السادس.

ولم يحقق الفريق القادم من بورتو أليجري أي انتصار في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري تحت قيادة المدرب أبل براجا، الذي حل محل إدواردو كوديت في نوفمبر.

ووضع يوري ألبرتو الفريق الزائر في المقدمة بضربة رأس سهلة في الدقيقة التاسعة لكن أتلتيكو عادل النتيجة بعد دقيقتين عندما حول داميان موستو تمريرة ريفر العرضية إلى شباك فريقه بالخطأ.

وبدا أن هدف هيوران بعد 17 دقيقة من بداية الشوط الثاني سيمنح أتلتيكو النقاط الثلاث، قبل أن يدرك بيجلو البالغ من العمر 18 عاما التعادل.