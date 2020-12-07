نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي غزال يتحدث عن سبب انتقاله إلى سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي غزال، لاعب نادي سموحة الجديد، أنه كان يمتلك العديد من العروض من الأندية المصرية الفترة الماضية قبل الانضمام إلى النادي السكندري.

وقال غزال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "فكرت الموسم الحالي في العودة للدوري المصري، وامتلكت عروض من اندية وادي دجلة و سموحة وسيراميكا كليوباترا".

وأكمل: "ماجد سامي تحدث معي واتفقت على كل شيء لكن الموضوع توقف وسيراميكا كليوباترا فاوضني ولكني اعتذرت بسبب مفاوضات دجلة معي".

وتابع: "سموحة كان الأكثر جدية معي، كما أن فسخ التعاقد مع لاريسا لم يكن بسهولة وفي النهاية تم الامر ورحلت في صفقة انتقال حر".

وأتم: "لم اتفق على المشاركة مع سموحة بل الأمر كان متعلق بالأمر الفني سموحة كان محترم معي واحمد سامي منح الادارة الضوء الاخضر للتعاقد لذلك وافقت".