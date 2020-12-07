الرياضة

علي غزال يتحدث عن سبب انتقاله إلى سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد علي غزال، لاعب نادي سموحة الجديد، أنه كان يمتلك العديد من العروض من الأندية المصرية الفترة الماضية قبل الانضمام إلى النادي السكندري. 

وقال غزال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "فكرت الموسم الحالي في العودة للدوري المصري، وامتلكت عروض من اندية وادي دجلة و سموحة وسيراميكا كليوباترا".

وأكمل: "ماجد سامي تحدث معي واتفقت على كل شيء لكن الموضوع توقف وسيراميكا كليوباترا فاوضني ولكني اعتذرت بسبب مفاوضات دجلة معي".

وتابع: "سموحة كان الأكثر جدية معي، كما أن فسخ التعاقد مع لاريسا لم يكن بسهولة وفي النهاية تم الامر ورحلت في صفقة انتقال حر".

وأتم: "لم اتفق على المشاركة مع سموحة بل الأمر كان متعلق بالأمر الفني سموحة كان محترم معي واحمد سامي منح الادارة الضوء الاخضر للتعاقد لذلك وافقت".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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