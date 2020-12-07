أمير مرتضى منصور يخرج عن صمته: كفاية رموز وأساطير مزيفة

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد التخبط الإداري ورحيل المجلس بالكامل عن القلعة البيضاء.

وكتب أمير مرتضى، عبر حسابه على "إنستجرام": "كفاية رموز ونجوم وأساطير مزيفة".

وتابع: "أنتم الرمز والنجم الحقيقي الباقي والوحيد، أنتم الحارس الأمين، طول ما الجمهور موجود متخافوش فخور بيكم وبدعمكم".

ورحل أمير مرتضى منصور، عن فريق الزمالك كمدير للكرة بعد خسارة الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وحل مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية.