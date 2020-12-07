نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو "تقا" آخر صفقات سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا مع التونسي سيف تقا، لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ونجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم اللاعب في صفقة انتقال حر، حيث وقع بشكل رسمي على عقود مع النادي لمدة موسمين قادمين.

ويبلغ التونسي سيف تقا من العمر 29 عاما، حيث أنه من مواليد العاشر من ابريل عام 1991، ولعب من قبل لنادي الإفريقي التونسي.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، والتي يستهلها بمواجهة الإنتاج الحربي مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام.