نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يدهش مدربه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن فريقه واصل إثارة دهشته، بعد أن شاهده يتجاوز غياب لاعبين بارزين، ليفوز بصعوبة 2-1 على مضيفه سامبدوريا.

كان متوسط عمر التشكيلة الأساسية لميلان 23 عاماً، ومع ذلك نجح في تجاوز منافس بدا مصمماً على تحويل المباراة إلى معركة استنزاف.

وقال بيولي: "افتقدنا ثلاثة لاعبين مهمين، لكن الفريق استغل الفرصة دائماً، حتى في المواقف السلبية، لإظهار قوته وأنه مجموعة متماسكة".

وأضاف: "امتلكنا مجموعة شابة في الملعب، لكنهم واصلوا إثارة دهشتي بنضجهم، لم نفقد تماسكنا عندما سارت الأمور بطريقة سيئة، وما زالت أقدامنا على الأرض الآن".

ومع ذلك، ما زال بيولي لا يرى ميلان مرشحاً للفوز بالدوري الإيطالي، رغم تفوقه على أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط، بعد 10 مباريات.

وأوضح: "كيف لا يمكن اعتبار يوفنتوس مرشحاً بعد تسعة ألقاب متتالية، أو أن إنتر ميلان لا يمكنه المنافسة بعد تعاقده مع لاعبين مثل أشرف حكيمي، وأرتورو فيدال، لكننا يجب مواصلة النمو والتطور".