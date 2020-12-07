شريف إكرامي مدافعا عن الأهلي: "عمره ما أخد حق حد"

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، أن الفريق الأحمر قدم موسمًا رائعًا، وتمكن من حصد 3 بطولات في غاية الأهمية بعد التتويج بالدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

وتابع في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أن هذه البطولات سوف تمنح الجيل الحالي ثقة وروحا غير مسبوقة، وأنهم قادرين على تحقيق المزيد من الألقاب".

وكان النادي الأهلي أرسل للاعبين الذين رحلوا عن الفريق (حسام عاشور، رمضان صبحي، شريف إكرامي، أحمد فتحي)، جميع مستحقاتهم ومكافآت بطولتي الدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى كأس مصر، بعد مشاركتهم خلال الفترة الماضية.

وحول هذا الأمر، علّق إكرامي قائلًا: "الأهلي عمره ما خد حق حد".

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، ثم بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، قبل أن يحقق لقب كأس مصر أول أمس السبت، بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ويسعى الأهلي لتحقيق الخماسية، حيث سيلتقي بنهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية في السوبر الإفريقي، وبطلائع الجيش في السوبر المحلي.