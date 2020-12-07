صلاح يحلق في الصدارة ويعادل رقم كريستيانو في عدد الأهداف.. أرقام قياسية جديدة للفرعون المصري

سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا في شباك ولفرهامبتون أمس في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأنفيلد في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة رائعة من هندرسون ليضعها على يسار الحارس وتسكن الشباك.

وبعد هذا الهدف فقد عادل النجم المصري محمد صلاح نظيره كريستيانو رونالدو في نفس عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي حيث سجل كل منهما 84 هدفا لكن الفرعون المصري في عدد مباريات أقل من البرتغالي رونالدو.

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ فإن محمد صلاح أسهم في 111 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول (سجل 82 وصنع 29)، منذ عودته إلى إنجلترا صيف 2017.