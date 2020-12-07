نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي في بطولة الدوري بالجولات الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

ومن المقرر أن تفتتح منافسات الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد، يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الجولات السبع الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في الجولات السبع الأولى كالتالي:

يلاقي الأهلي في الجولة الأولى نظيره مصر المقاصة، يوم الأحد 13 ديسمبر على استاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويواجه غزل المحلة في الجولة الثانية، يوم الجمعة 18 ديسمبر ولم يتم يتم تحديد ملعب المباراة حتى الآن.

وفي الجولة الثالثة، يواجه الاتحاد السكندري، يوم 11 يناير في الساعة الخامسة مساء على ستاد السلام، حيث يتم تأجيل المباراة حتى 11 يناير.

وفي الجولة الرابعة، يواجه الزمالك، يوم الأثنين 28 ديسمبر في الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

أما الجولة الخامسة، يلاقي وادي دجلة، يوم الجمعة 1 يناير في الساعة السابعة والنصف على ستاد السلام.

وفي الجولة السادسة، يصطدم بسيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة 8 يناير في الساعة السابعة والنصف على ستاد الجيش الثالث في السويس.

وفي الجولة السابعة، يلتقي الأهلي بنظيره الإنتاج الحربي، يوم الجمعة 15 يناير في الساعة السابعة والنصف على ستاد السلام.

جدير بالذكر أن الأهلي كان حقق لقب الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، ليضيف إلى خزينته اللقب الثاني والأربعين.