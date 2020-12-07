الرياضة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر لا يليق بالقلعة الحمراء.

وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية : “الأهلي يستحق مدير فني أفضل من موسيماني لأن الانتصارات والبطولات جاءت بفضل اللاعبين وليس بقدرات الجهاز الفني".

وأضاف : “موسيماني كان دوره متفرج فقط في الفوز على الزمالك والتتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. لذلك يجب على إدارة الأهلي أن تبحث عن مدير فني يليق باسم ومكانة بطل إفريقيا".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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