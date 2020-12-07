نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر لا يليق بالقلعة الحمراء.

وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية : “الأهلي يستحق مدير فني أفضل من موسيماني لأن الانتصارات والبطولات جاءت بفضل اللاعبين وليس بقدرات الجهاز الفني".

وأضاف : “موسيماني كان دوره متفرج فقط في الفوز على الزمالك والتتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. لذلك يجب على إدارة الأهلي أن تبحث عن مدير فني يليق باسم ومكانة بطل إفريقيا".