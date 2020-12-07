الزمالك ينسحب من صفقة عبد العاطي دجلة.. واللاعب يهاجم الأبيض

هاجم محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة ، الزمالك بعد إنسحابه المفاجئ من الصفقة رغم سهولة المفاوضات من جانب فريقه مع مسؤولي الأبيض .

وقال عبد العاطي في تصريحات عبر برنامج " الماتش " : " المفاوضات كانت تسير مع مسؤولي نادي الزمالك بشكل جيد للغاية ، ولم يكن هناك أي عوائق تمنع الأبيض من ضمي ".

وتابع : " أيمن يونس تحدث مع المسؤولين في نادي وادي دجلة وطلب منهم ضمي واتفقوا على طريقة سداد قيمة التعاقد وكانت هناك تسهيلات من جانب فريقي بسبب ما يمر به الزمالك حاليًا ".

وأضاف : " الزمالك أنسحب فجأة من الصفقة دون سبب ، وأيمن يونس أبلغ مسؤولي وادي دجلة أنه سيتواصل معهم لاحقًا ، والمفاوضات توقفت إلى ذلك ".

اختتم : " وادي دجلة أبدوا مرونة في رحيلي وهي المرة الأولى التي تحدث ، وذلك تعويضًا لي بسبب ما حدث معي الموسم الماضي بعد أن طالبوا بمبالغ مادية ضخمة من أجل السماح لي بالرحيل عن الفريق".