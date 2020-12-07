شاهد.. ملخص وأهداف مباراة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي

وأعلن مايكل أرتيتا وجوزيه مورينيو تشكيل فريقى توتنهام وأرسنال ، في المباراة التي ستجمع بينهما ، في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني تواجده على مقاعد البدلاء في المباراة .

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:.

حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: أورييه - الديرفيريلد - داير - ريجيلون خط الوسط: هويبيرج - سيسوكو - لو سيلسو خط الهجوم: بيرجوين - سون - هارى كين بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:. حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - جابريال - تيرنى خط الوسط: تشاكا - توماس بارتى - ساكا خط الهجوم: ويليان - لاكازيت - أوباميانج وبهذا الإنتصار الثمين ، يحتل فريق توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

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