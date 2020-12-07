المقاصة يبرم 5 صفقات قوية في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

استطاع مسئولو مصر للمقاصة إبرام مجموعة من الصفقات القوية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروى الجديد .

ونجح المقاصة قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد في التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الاتحاد السكندرى ، وجاء التعاقد مع هشام محمد بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجة الفريق اليه نتيجة القدرات الجيدة التى يمتلكها اللاعب وخاصة فى مهارة الاستحواذ على الكرة ودراية جلال الكاملة به منذ تجربته الماضية مع المقاصة عندما كان هشام محمد لاعبا فى الفريق قبل الرحيل للأهلى .

وواصل المقاصة صفقاته الجديدة فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد ، وتعاقد مع مفتاح طقطق لاعب المصري البورسعيدى لمدة 3 مواسم مقبلة وأشاد جلال بصفقة انضمام طقطق إلى المقاصة فى ظل قناعاته التامة بقدرات اللاعب خاصة إنه من كان وراء انضمامه للمصرى البورسعيدى عندما كان مديرا فنيا للفريق .

وأتم مسئولو المقاصة التعاقد أيضا مع أحمد عادل ميسي صانع ألعاب المصري البورسعيدي وكذلك الأمر بالنسبة لعماد فتحى لاعب الوسط بجانب ضم محمود غزالى من الدوري السعودي .

ومن المقرر أن ينتظم الرباعي الجديد للمقاصة فى معسكر الفريق المغلق بداية من اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها 13 ديسمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

وكان المقاصة تعاقد قبل عدة أيام مع كل من أسامة حزن ومحمد متعب وعلى وزة وحسام حسن بجانب عودة الثلاثي أيمن حفنى ومروان حمدى ورجب عمران بعد انتهاء إعارتهم إلى المقاولون العرب ووادي دجلة.