جمهور النادي الأهلي يشيد بعظمة عم حارث على تويتر

تصدر #عم_حارث_في_جمهورالثالثة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب احتفالات القلعة الحمراء بكأس مصر، بعد أن سيطر النادي الأهلي مؤخرا على ثلاث بطولات من العيار الثقيل، أهمهم البطولة الإفريقية وبعد ذلك كأس مصر والدوري الممتاز.

وقد تفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مع الهاشتاج، مضيفين أنه أحد أبرز معالم الانتماء بالنادي الأهلي، والكثير علق على لقطة دعائه بفوز الفريق أثناء ضربات الجزاء.

وأكد عم حارث عامل غرفة ملابس النادى الأهلى، أنه لا يمكن أن يرحل عن الأهلي حتى لو حصل على عرض بـ40 مليون جنيه.

وقال عم حارث خلال حديثه لـ"أون تايم سبوترتس 2": "عمرى ما هسيب الأهلي، حب الأهلى لا يقدر بأى ثمن".

وكشف أنه بدأ مشوار العمل فى الأهلى وهو فى عمر 12 عامًا وكان راتبه 3 جنيهات إلا عشرة صاغ حتى وصل راتبه إلى 4750 جنيها.

وكتب الاتحاد الأفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قضى عامل غرفة ملابس الأهلي "عم حارث" 47 عامًا داخل أسوار نادي القرن، وحمل دوري أبطال إفريقيا 9 مرات، أكثر من أي شخص في التاريخ".

وقد عزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

ويتمتع "عم حارث " بحالة حب غير مسبوقة بين جميع لاعبى الأهلى فى ظل القبول الربانى الذى يحظى به فى تعامله مع البشر، وكان لعم حارث العديد من الحكايات والروايات مع نجوم الأهلى على مدار التاريخ.

ودخل عم حارث الأهلى فى الأهلى عام 1973 بسبب ابن عمه فاروق زكى كان يعمل بالأهلى وأخبره عن العمل بالقلعة الحمراء ووافق ومنذ ذلك الوقت لم يخرج من بيته.

وبدأ مهمته فى الملعب بترتيب الأدوات الرياضية قبل دخول اللاعبين وهو الأمر الذى تغير واختلف بمرور الوقت وتغير المدربين والعمل يتراوح بين 8 ساعات الى 14 ساعة وخاصة فى أيام المباريات ويتواجد فى النادى من السابعة صباحا بسبب تدريب المستبعدين وحتى العاشرة مساء بعد انتهاء المباراة يعود للنادى لإعادة كل الأدوات التى يتم اصطحابها للملعب.