حلم المونديال .. تعرف على موعد قرعة تصفيات أوروبا لـ كأس العالم 2022

تجرى اليوم قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2020 ، في السابعة مساء في مدينة زيورخ السويسرية بمشاركة 55 منتخبا سيتم تصنيفهم على حسب المستويات.

وكانت المنتخبات الـ55 وزعت على ستة مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر المنقضي.

وجاءت المستويات في التصنيف كالتالي:.

المستوى الأول: بلجيكا- فرنسا- إنجلترا- البرتغال- إسبانيا- إيطاليا- كرواتيا- الدنمارك- ألمانيا- هولندا.

المستوى الثاني : سويسرا- ويلز- بولندا- السويد- النمسا- أوكرانيا- صربيا- تركيا- سلوفاكيا- رومانيا.

المستوى الثالث : روسيا- المجر- أيرلندا- جمهورية التشيك- النرويج- إيرلندا الشمالية- آيسلندا- اسكتلندا- اليونان- فنلندا.

المستوى الرابع : البوسنة والهرسك- سلوفينيا- مونتنجرو- مقدونيا الشمالية- ألبانيا- بلغاريا- إسرائيل- بيلاروس- جورجيا- لوكسمبورج.

المستوى الخامس : أرمينيا- قبرص- جزر فارو- أذربيجان- استونيا- كوسوفو- كازاخستان- ليتوانيا- لاتفيا- أندورا.

المستوى السادس : مالطة- مولدوفا- ليشتنشتاين- جبل طارق- سان مارينو.