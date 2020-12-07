إصابة عمر السومة لاعب الأهلي السعودي بفيروس كورونا

تعرض السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، للإصابة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة التي خضع لها اللاعب.

وسيخضع السومة للعزل الصحي والإجراءات الاحترازية التابعة لوزارة الصحة السعودية. وتأكد غياب اللاعب السوري عن مباراة فريقه أمام النصر في الكلاسيكو، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث برصيد 13 نقطة في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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