أشاد الإعلامي أحمد شوبير باللاعب عمرو السولية بسبب دوره في المبارايات الأخيرة مع النادي الأهلي.
وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " طب عشان اللي زعلانين من كلامي علي الشناوى خلينا في عمرو السوليه حاجه فخمه بصراحه نموذج للاعب الكوره اللي تحب تتفرج عليه ".
ودخل الإعلامي أحمد شوبير في مداعبات مع الجمهور عبر حسابه بـ "تويتر" وذلك بعض غضب البعض من إشادته بحارس الأهلي محمد الشناوي.
وقال شوبير في تغريدة عبر تويتر: محمد الشناوى كابتن بمعني الكلمه احترام .. ثقة.. انضباط’ مشيدا بالدور الكبير الذى قام به محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف .
وأضاف: "فى الدقيقة 82 الشناوى كرر الموقف وقال لنفس اللاعيبة فى وقت توقف المباراة وقالهم هانت يا جماعة قربت والله نكمل مع بعض ونفضل رجالة "
وتابع : " فعلا بعدها بدقائق دخل هدف قفشة، هى دى الروح، هو ده الكابتن، الشناوى لاعب كبير فنًا وأخلاقًا وكابتن بمعنى الكلمة".
طب عشان اللي زعلانين من كلامي علي الشناوى خلينا في عمرو السوليه حاجه فخمه بصراحه نموذج للاعب الكوره اللي تحب تتفرج عليه
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحب تتفرج عليه.. شوبير يشيد بمستوى عمرو السولية مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.