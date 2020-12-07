تحب تتفرج عليه.. شوبير يشيد بمستوى عمرو السولية مع الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير باللاعب عمرو السولية بسبب دوره في المبارايات الأخيرة مع النادي الأهلي.

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " طب عشان اللي زعلانين من كلامي علي الشناوى خلينا في عمرو السوليه حاجه فخمه بصراحه نموذج للاعب الكوره اللي تحب تتفرج عليه ".

ودخل الإعلامي أحمد شوبير في مداعبات مع الجمهور عبر حسابه بـ "تويتر" وذلك بعض غضب البعض من إشادته بحارس الأهلي محمد الشناوي.

وقال شوبير في تغريدة عبر تويتر: محمد الشناوى كابتن بمعني الكلمه احترام .. ثقة.. انضباط’ مشيدا بالدور الكبير الذى قام به محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "أذيع سرًا يحكى لأول مرة الشناوى فى مباراة الزمالك جاب معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدقيقة 74 وقالهم نتماسك يا جماعة ونصمد شوية اللى هيجيب جول دلوقتى هيكسب وإحنا رجالة وهنتماسك".

وأضاف: "فى الدقيقة 82 الشناوى كرر الموقف وقال لنفس اللاعيبة فى وقت توقف المباراة وقالهم هانت يا جماعة قربت والله نكمل مع بعض ونفضل رجالة "

وتابع : " فعلا بعدها بدقائق دخل هدف قفشة، هى دى الروح، هو ده الكابتن، الشناوى لاعب كبير فنًا وأخلاقًا وكابتن بمعنى الكلمة".

طب عشان اللي زعلانين من كلامي علي الشناوى خلينا في عمرو السوليه حاجه فخمه بصراحه نموذج للاعب الكوره اللي تحب تتفرج عليه