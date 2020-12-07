تخبط شديد.. شوبير يهاجم اللجنة المعينة في الزمالك

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن هناك حالة من التخبط الشديد، يعيشها نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على "أون سبورت إف إم": " تسيطر حالة من الغموض غير المفهوم على نادي الزمالك وقرارات تصدر ثم يتم التراجع عنها وأبرزها صفقتي الشيخ وأمير عادل وذلك خاصة بعد أنباء تقديم المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة، وعبدالحليم علي مدير الكرة" استقالتهما.

وأضاف شوبير: " الانتماء للزمالك بالعمل والجهد وليس بالشعارات الرنانة.. هناك من يدعي الانتماء للزمالك ولكنه أول من يسعي لهدم النادي".

وفى الإطار ذاته ، قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عقد جلسة طارئة مساء اليوم مع اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك بعد الأحداث التى شهدتها الأيام القليلة الماضية وظهور أنباء تفيد بتقدم أحد أعضاء اللجنة باستقالته .

ومن المقرر أن يحضر الجلسة جميع أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك من أجل الوقوف على كافة الصعوبات التى تواجه اللجنة وحل كل الأزمات داخل القلعة البيضاء .

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء قوية تفيد بتقدم المستشار محمد عطية أحد أعضاء اللجنة المعينة بالزمالك باستقالته بجانب استقالة عبدالحليم على مدير الكرة من منصبه أيضا .

ويسعى الدكتور أشرف صبحى إلى حل كل الأزمات والعقبات التى تواجه الزمالك من أجل بث حالة من الاستقرار داخل النادي الكبير خلال الفترة المقبلة .

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.