نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جينيس يتعاقد مع لاعب شبين القناطر لموسمين بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل نادي جينيس على توقيع اللاعب أحمد سعيد عواد مدافع فريق شبين القناطر مواليد 2001 لتدعيم صفوفة، في الموسم الحالي من مسابقة دوري القسم الثالث.

وقام اللاعب بالتوقيع لجينيس لمدة موسمين في حضور ابو بكر الصديق رئيس النادي، وأسامه يوسف رئيس الجهاز الفني بالفريق الأول، ومدير قطاع الناشئين.

ويعد عواد من مواليد 2001 ونجح في التألق خلال المواسم السابقة، مما دفع الجهاز الفني لجينيس للحصول على توقيع ليكون إضافة للفريق الأول لخلال المرحلة المقبلة.

