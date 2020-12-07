علي معلول لجمهوره على انستجرام: حققنا الثلاثية والقادم أفضل

شارك نجم النادي الأهلي على معلول ، صور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليها: "تحقيق الثلاثية والقادم أفضل"، وظهر في الصور من احتفالات التتويج بعد الفوز بكأس مصر، حيث تغلب الأهلي على غريمه طلائع الجيش بركلات الترجيح، وحقق الفوز بنتيجة 3/2 للنادي الأهلي.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه على السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالاتي:

- حبيب قلبي انت تستاهل ????????????????????????????

- مبروك يا علولووو ❤❤❤????

- احسن دليفرى فى مصر????????????????????

- بتوفيق أن شاء الله معلول دايما موفق مع الاهلي ان شاء الله ❤️????????

وهنا اللاعب علي معلول، لاعب النادي الأهلي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على التألق الكبير الذي قام به مع المنتخب والنادي الأهلي، كما هنا النادي الأهلي وجماهيره على الفوزر ببطولة الكأس ودوري أبطال أفريقيا.

وتابع "معلول" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: الشناوي مبيزعقش في الملعب خالص ، وهو من أكثر الشخصيات المحترمة التي تعاملت معها، معقبا: الشناوي قدوة لأي لاعيب".

وفيما يخص مميزات الشناوي، قال : قبل أي حاجة إحنا بنلعب وإحنا مطمنين أن ورانا السد العالي.. فهو لاعب يمتلك قوة شخصية كبيرة وقائد داخل الملعب".

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك يوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وفوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.