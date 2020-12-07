أيمن يونس يكشف أسباب تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ وأمير عادل

كشف أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك عن أسباب تراجع فريقه عن عدم إتمام التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق وأمير عادل المحترف في صفوف الدنمارك .

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر قناة الزمالك : " بعد مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر قمنا بعرض جميع اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم على باتشيكو المدير الفني للفريق ".

وتابع : " باتشيكو وافق فنيًا على إنضمام أحمد الشيخ للفريق لكن عندما رفعنا طلبه لمجلس إدارة نادي الزمالك قام برفض الامر نهائيًا ".

وأضاف : " أما بالنسبة لأمير عادل لقد وافق باتشيكو على إنضمامه للفريق بشرط أن يتواجد في التدريبات من أجل رؤيته أولًا بشكل كافي من أجل حسم الأمر بشكل نهائي معه".

وأختتم : " وكيل اللاعب رفض هذا الأمر ولذلك لم نتتم التعاقد معه بسبب رغبة الجهاز الفني للفريق ".