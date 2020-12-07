وقال أيمن يونس في تصريحات عبر قناة الزمالك : " بعد مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر قمنا بعرض جميع اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم على باتشيكو المدير الفني للفريق ".
وتابع : " باتشيكو وافق فنيًا على إنضمام أحمد الشيخ للفريق لكن عندما رفعنا طلبه لمجلس إدارة نادي الزمالك قام برفض الامر نهائيًا ".
وأضاف : " أما بالنسبة لأمير عادل لقد وافق باتشيكو على إنضمامه للفريق بشرط أن يتواجد في التدريبات من أجل رؤيته أولًا بشكل كافي من أجل حسم الأمر بشكل نهائي معه".
وأختتم : " وكيل اللاعب رفض هذا الأمر ولذلك لم نتتم التعاقد معه بسبب رغبة الجهاز الفني للفريق ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن يونس يكشف أسباب تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ وأمير عادل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.