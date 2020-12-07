نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على اتخاذ قرار جديد بشأن موعد والبلد المستضيف للقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي، بطل دوري الأبطال، ونهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، إن هناك تواصل مع الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل تحديد موعد وملعب مباراة السوبر الأفريقي طبقًا للاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد القطري والتي تفيد أحقية الأخير في تنظيم بطولة السوبر الأفريقي.

وتابع: "دراسة تأجيل السوبر بشكل قوي، مع إمكانية إقامة لقاء السوبر الأفريقي في قطر، جاء بعد اعتراض الفريق المغربي على الأمر".

وأشار المصدر: "هناك اتجاه أيضًا إلى تأجيل المباراة لتقام في أواخر شهر يناير المقبل وقبل نهائيات كأس العالم للأندية، بدلًا من شهر ديسمبر الجاري.