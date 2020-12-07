نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النادي الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، في مباراة نهائي كأس السوبر المصري، والتي لم يتحدد موعدها حتى الأن.

وتنص اللائحة على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس مثلما حدث مع الأهلي، فمن المقرر أن يواجه بطل الدوري صاحب المركز الثاني في بطولة كأس مصر.

وكشف اتحاد الكرة، أنه لم يتم تحديد موعد مباراة السوبر المصري حتى الأن، والأقرب إقامتها في القاهرة، وعدم إقامتها في الخارج مثلما حدث العام الماضي بين الأهلي والزمالك.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية، بضربات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان طلائع الجيش قد تأهل لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعد إقصاء نادي الزمالك من الدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.