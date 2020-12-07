هاني سعيد يطالب إدارة بيراميدز بالانتقال لتدريب الفريق الأول

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن المدير الرياضي لنادي بيراميدز هاني سعيد، طلب من إدارة النادي الانضمام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم والعمل كمدرب عام.

وأضاف عمر ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "هاني سعيد يميل للعمل الفني، خاصة أن منصبه الحالي صلاحياته محدودة، ويريد العمل في التدريب مع بيراميدز خلال الموسم الجديد".

وتابع: "إدارة بيراميدز لها الكلمة في العديد من الملفات، ودور هاني سعيد محدود، ويريد الانضمام للجهاز الفني وتولي منصب داخله كمدرب عام مع رودلفو أروابارينا المدير الفني".