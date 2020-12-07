بالأسماء 5 صفقات أشعلت غضب الزملكاوية

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها فى الوقت الحالى على عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد فشل ضم عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية التى انتهت بشكل رسمي أمس .

وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا بشأن صفقات الزمالك فى الميركاتو الصيفي بعد تراجع إدارة الأبيض المعينة من قبل وزير الرياضة بعد قرار تجميد مجلس مرتضى منصور عن إتمام عدد منها وعلى رأسها أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق والذى انتقل إلى بيراميدز بشكل رسمي .

وكان عدد كبير من جماهير الزمالك يري أن ضم الشيخ سيكون مفيدا خاصة فى ظل القدرات الفنية التى يمتلكها اللاعب .

وازدادت الأمور غضبا نتيجة التراجع عن ضم أمير عادل بعد التوقيع الرسمي معه ، وأبدى عدد كبير من مشجعى الأبيض انزعاجهم من التراجع عن الصفقة رغم الإعلان عنها .

وتسبب نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز فى حالة كبيرة من الغضب أيضا لدى جماهير الزمالك بسبب عدم إتمام الصفقة رغم الإعلان من قبل بأن اللاعب قاب قوسين أو أدنى من اللعب للفريق الأبيض .

وكذلك الحال بالنسبة لـ محمد عبدالعاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة والذى فشلت محاولات الأبيض فى ضمه رغم موافقة دجلة المبدئية على رحيل اللاعب وأيضا على غزال لاعب منتخب مصر المنتقل حديثا لسموحة والذى كان قاب قوسين أو أدنى من اللعب للزمالك .

وفى الإطار ذاته، قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عقد جلسة طارئة مساء اليوم مع اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك بعد الأحداث التى شهدتها الأيام القليلة الماضية وظهور أنباء تفيد بتقدم أحد أعضاء اللجنة باستقالته.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة جميع أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك من أجل الوقوف على كل الصعوبات التى تواجه اللجنة وحل كل الأزمات داخل القلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء قوية تفيد بتقدم المستشار محمد عطية أحد أعضاء اللجنة المعينة بالزمالك باستقالته بجانب استقالة عبدالحليم على مدير الكرة من منصبه أيضا.

ويسعى الدكتور أشرف صبحى إلى حل كل الأزمات والعقبات التى تواجه الزمالك من أجل بث حالة من الاستقرار داخل النادي الكبير خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.