الكشف عن بديل لاعب الأهلي المناسب بعد فشل صفقة سيرينو | تفاصيل

وقالت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية أن النادي الأهلي حدد المهاجم التوجولي لابا كودجو لاعب فريق العين الإماراتي بعد فشل إنتقال البرازيلي سيرينو إلى الفريق خلال فترة الإنتقالات الجارية .
وتابعت الصحيفة : " الأهلي قدم عرضا مقابل 2 مليون وربع دولار مقابل ضم اللاعب سيرينو من صن داونز ألا أن المفاوضات باءت بالفشل خصوصًا بعد رغبة المدير الفني في بقائه .
وأضافت الصحيفة: " أنها كانت الفرصة الاخيرة لسيرينو من أجل تحقيق حلمه بـ الإنتقال إلى النادي الأهلي مثلما قال بيتسو موسيماني في تصريحات مؤخرة له تفيد بذلك ".
وأختتمت الصحيقة : " النادي الأهلي اتجه نحو التوجولي لابا كودجو خصوصًا بعد تقديمه لأداء رائع مع نادي العين وتسجيله ل26 هدف مع الفريق منذ إنتقاله إليهم في صيف 2019 قادمًا من نهضة بركان المغربي ، حيث يرى النادي الأهلي أنه البديل المناسب لسيرينو".
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