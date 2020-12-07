نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة ميلان المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ميلان فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة ميلان اللاعب فرانك كيسي في الدقيقة 45، ثم أضاف كاستيليخو الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يسجل سامبدوريا هدفه الوحيد عن طريق ألبين إكدال في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان عند النقطة 26، يحتل بها صدارة الدوري الإيطالي الممتاز، بينما يظل سامبدوريا في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

ويستعد ميلان لمواجهة نظيره سبارتا براج يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.