وليد سليمان يخضع لمسحة كورونا اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مسحة طبية جديدة اليوم للكشف عن موقفه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال وغاب عن المباراة كما غاب عن مواجهتي الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، وطلائع الجيش في المباراة النهائية.

وكان لاعب الأهلي قد أجرى مسحة طبية في الساعات القليلة الماضية ولم تكشف النتيجة عن إيجابية أو مسحة الطبية التي أجراها.

ومن المنتظر أن تحدد موقف وليد سليمان من المشاركة في التدريبات الجماعية وذلك استعدادًا لافتتاح مباريات الدوري المصري 2020-2021 مع الأهلي.

وغادر وليد سليمان المستشفى أمس الأحد حيث استمر فيه ٢٤ ساعة لتلقي العلاج والتعافي من فيروس كورونا.