الرياضة

مترجم موسيماني: بيتسو يتفوق على كارتيرون وفايلر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو محب مترجم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفارق بين أخر 3 مدربين تولوا تدريب الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

وقال محب عبر قناة النادي الأهلي :"إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي كان يتميز بالناحية النفسية ويركز عليها جيدًا مع اللاعبين".

وأضاف :"على الرغم من أن كارتيرون كان يتميز بالناحية النفسية وتجهيز اللاعبين بشكل جيد لكنه لم يكن عال في المستوى الفني".

وتابع :"أبرز ما كان يميز السويسري رينيه فايلر بأن مدرب عال جدا في الناحية الفنية لكنه لا يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين".

وواصل :"لو تعرض أي لاعب لأي مشكلة أو تراجع مستواه كان فايلر لا جيد التعامل معه وكان هذا الأمر يسبب له مشكلة مع اللاعبين في بعض الأحيان".

وأشار :"أما عن بيتسو موسيماني فهو مدرب يملك الفنيات والنفسيات ويجيد التعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل جيد للغاية".

واختتم :"في أول اجتماع كان موسيماني يعلم جيدًا الفريق ويعرف أسماء ومراكز اللاعبين وهذا الأمر ساعده كثيرًا".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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