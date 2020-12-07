موعد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2020 والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر موعد مباريات الجولة السادسة، من دوري أبطال أوروبا والتي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء 8و 9 ديسمبر 2020، من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا 2020، ومن أهم مباريات هذه الجولة برشلونة مع يوفنتوس، لايبزيج مع مانشستر يونايتد، ومن أقوى مباريات هذه الجولة انتر ميلان مع شاختار دونيتسك، وريال مدريد مع ببوروسيا مونشنغلادباخ . مباريات الثلاثاء 8/12/2020 فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لاتسيو – إيطاليا – كلوب بروج – بلجيكا beIN SPORTS 1 HD .

زينيت سانت بطرسبرغ – روسيا – تبوروسيا دورتموند – ألمانيا beIN SPORTS 2 HD .

تشيلسي – إنجلترا – كراسنودار – روسيا beIN SPORTS 6 HD .

برشلونة – إسبانيا – يوفنتوس – إيطاليا beIN SPORTS 2 HD .

باريس سان جيرمان – فرنسا – إسطنبول باشاك شهير – تركيا beIN SPORTS 1 HD .

رين – فرنسا – إشبيلية – إسبانيا beIN SPORTS 2 HD .

دينامو كييف – أوكرانيا – فرينكفاروزي – المجر beIN SPORTS 5 .

لايبزيج – ألمانيا – مانشستر يونايتد – إنجلترا beIN SPORTS 4 HD . مباريات الأربعاء 9/12/2020 فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة أياكس أمستردام – هولندا – أتلانتا – إيطاليا beIN SPORTS 1 HD .

ميتييلاند – الدانمارك – ليفربول – إنجلترا beIN SPORTS 2 .

مانشستر سيتي – إنجلترا – مارسيليا – فرنسا beIN SPORTS 2 HD .

انتر ميلان – إيطاليا – شاختار دونيتسك – أوكرانيا beIN SPORTS 4 HD .

ريال مدريد – إسبانيا – بوروسيا مونشنغلادباخ – ألمانيا beIN SPORTS 1 HD .

بايرن ميونيخ – ألمانيا – لوكوموتيف موسكو – روسيا beIN SPORTS 5 HD .

أولمبياكوس – اليونان – بورتو – البرتغال beIN SPORTS 6 HD .

ريد بول سالزبورغ – النمسا- أتلتيكو مدريد – إسبانيا beIN SPORTS 3 HD .

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