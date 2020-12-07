انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الثلاثاء 8/12/2020 فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب الكامب نو اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر مباراة هامة فى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف برشلونة فريق يوفنتوس حيث يسعى الفريق الإسباني بالخروج بنتيجة إيجابية ترفع من فرصته في تصدر المجموعة السابعة من بطولة دورى الأبطال قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، ولمن يريد مشاهدة المباراة نقدم لكم جميع القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للمباراة على العديد من الأقمار.

موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس القادمة

ميعاد مباراة البارشا مع يوفنتوس فى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، عند تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، وعند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، فى المباراة المقامة على ملعب ملعب الكامب نو.

المصدر: موقع الويفا

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ويوفنتوس على القنوات المجانية

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي منقولة على قناة beIN Sports HD 2، ويعلق عيها المعلق حفيظ دراجي،ويسبق المباراة الإستوديو التحليلي وتغطية موسعة للمباراة مع كبار المحللين من الوطن العربي.

أما عن القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة برشلونة ويوفنتوس فهي :

canale 5 italia

Hot Bird 1-6 عند 13 شرق 11917 عمودي 27500 2/3.

قناة Football HD tjk:

Insat 2DT 55.1 شرقا 11785 أفقي 27500 3/4 مفتوح

NSS 703 57 شرقا 11552 أفقي 11700 3/4 مفتوح

LMI 1 75 شرقا 12252 أفقي 10000 3/4 مفتوح.

Match! TV

Yamal 102 89.8 شرقا 11471 عمودي 11160 2/3 مفتوح

Yamal 102 89.8 شرقا 4026 يسار 14940 3/4 مفتوح

Yamal 102 89.8 شرقا 3645 يسار 28000 3/4 مفتوح

Insat 2DT 55.1 شرقا 12674 عمودي 14940 3/4 مفتوح

Insat 2DT 55.1 شرقا 12591 أفقي 14990 3/4 مفتوح

Express A1R 40 شرقا 3615 يمين 14990 3/4 مفتوح

Express A1R 40 شرقا 3665 يسار 14990 3/4 مفتوح

Varzish Sport HD

NSS 703 57 شرقا 11566 أفقي 10750 3/4 مفتوح

Insat 2DT 55.1 شرقا 11785 أفقي 27500 5/6 مفتوح