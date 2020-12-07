نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: الزمالك يُعاني من تخبط كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السابق ومنتخب مصر أن الأوضاع داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مُقلقة للغاية تحت رئاسة اللجنة المؤقتة.

وفي تصريحات إذاعية قال شوبير:" يوجد الكثير من الأمور التي يجب على الإدارة المؤقتة توضيحها مثل تقديم عبد الحليم علي بإستقالته من عضوية لجنة الكرة والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وأضاف:" يجب على الجماهير أن تعرف المتحكم في الامور الخاصة بالفريق هل هو ايمن يونس أم المجلس المؤقت أم المدير الفني جيمي باتشيكو".

وأنهى: لا يصح أن يتم التراجع عن بعض الصفقات بعد إعلان التعاقد معها مثلما حدث مع أمير عادل وأحمد الشيخ وكذلك التخبط في حسم ملف الإنتقالات مثلما حدث مع محمد عبد العاطي".