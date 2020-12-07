نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات كومان قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي، مؤكداً أن الفريق لديه رغبة للفوز للتأهل في المركز الأول بالمجموعة بدوري أبطال أوروبا.

تعد مواجهة الثلاثاء تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، بعد أن تأكد تأهلهما إلى دور الـ16، إلا أنها ستحدد المركز الأول للمجموعة.

وقال كومان في تصريحات خلال ظهوره في المؤتمر الصحافي: "مواجهة يوفنتوس هامة لأننا نرغب في الفوز للتواجد في صدارة المجموعة".

وأكد كومان أنه المسؤول الأول عن الخسارة أمام قادش في الجولة الأخيرة في الدوري، والتي فاز بها الأخير على أرضه 2-1.

وتابع: "علينا تحليل الهزيمة، وهناك فرق بين الخسارة في مباراة مثل السبت، وأخرى مثل أتلتيكو مدريد، يمكن أن يظهر كيف نفتقد إلى الفعالية؟، بالطبع غير سعيد ولا أخفي غضبي وقلت للاعبين ذلك، لأنه لا يمكن قبول الأهداف التي استقبلناها في بعض المباريات".

وعن إصابة ديمبلي: "من المؤسف أن تفقد لاعبًا آخر بسبب الإصابة، عثمان شعر بآلام في مباراة قادش، وأعتقد أنها شيء بسيط لكنها تبقى خطوة إلى الوراء بالنظر إلى التوقيت، وهذا سبب آخر لشكوي من جدول المباريات وضيق الوقت في الموسم الجاري".

وأضاف: "لا أعرف من يحدد جدول المباريات ، لكن إذا كان لديك مباراة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بالتفكير في الفرق الإسبانية لا يمكن الوصول في الساعة الرابعة صباحًا بعد مباراة في الدوري يوم الأحد، نحن الفريق الذي لعب خمس مباريات خارج ملعبنا الساعة 9 مساءً، إذا لعبت يوم الأربعاء، فلديك يوم آخر للتعافي، ولكن ليس يوم الثلاثاء، الوقت ضيق للغاية ولا توجد فرصة للراحة".

وواصل: "سنفتقد لاعبين مهمين أمام يوفنتوس مثل ديمبيلي وأنسو فاتي، لذلك علينا أن نبحث عن الأفضل من الناحية الفنية والتكتيكية".

وعن تراجع ميسي، قال المدرب الهولندي: "غير صحيح، أنه يقدم العديد من الأمور الهامة ويخلق مزيد من الفرص في كل مباراة يشارك فيها، أتفهم أنه ينظر إلى ميسي باعتباره المسؤول الرئيسي لأنه الأفضل في العالم، لكن ليو لا يرتكب أخطاء دفاعية، سجلوا أهدافاً لا يمكن أن نستقبلها".

وعن ربط موقعة يوفنتوس بمواجهة بين ميسي وكريستيانو، قال المدرب الهولندي: "هذه ليست مباراة فردية، لكن لأن فريقين كبيرين يواجهان بعضهما البعض، من المهم أن يظهر الأفضل".

وتابع "لا يزال كريستيانو رونالدو من بين نخبة كرة القدم لدينا بسبب طريقة قتاله وطريقة تسجيله للأهداف، وبالتالي علينا أن ندافع أمامه بشكل جيد، لأنه يمكن أن يشكل خطورة في أي لحظة".

واختتم: "كان من دواعي سروري أن أرى ميسي وكريستيانو يتنافسان، كانوا الأفضل على مدار 15 عاماً الماضية، إنهما حقاً مميزان، وسنستمتع غداً بمشاهدتهما معاً".