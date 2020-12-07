نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأثنين أربعة مباريات لحساب الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والتي تشهد ندية كبيرة بين جميع الأندية.

البداية مع لقاء الفتح ضد أبها والذي يقام على ملعب إستاد نادي الفتح في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وفي الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة تُقام مباراة الرائد ضد الهلال والتي يستضيفها ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتختتم مباريات اليوم الاثنين بمواجهة النصر ضد الاتفاق والتي تقام على أرضية ملعب إستاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءاً.